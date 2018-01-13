Мошенники в Telegram начали продавать фальшивую криптовалюту
Пользователи Telegram начали на почту получать фейковые приглашения. Осуществить запуск блокчейн-системы современного TON - Telegram Open Network. Данная информация была выложена в рамках телеграм-канала «Код Дурова».
В письме отмечается, что в Telegram первого февраля текущего года запускается собственная криптовалюта. Пользователям уже предлагают произвести регистрацию на сайте TON, а также в числе первых купить токены. Минимальная транзакция составляет 50 тысяч Gram – $5 000. Мошенники в свою очередь представляются официальной поддержкой Telegram Open Network. Агент поддержки отмечает, что в данном случае поддерживаются каноны Telegram, при этом анонимность юзеров всегда на самом высоком уровне.
Как отмечается, сайт поддельного TON сделали в раках бесплатного конструктора сайтов WIX. Вследствие этого имеется уверенность, что Telegram не относится к фальшивым мейлам.
В письме отмечается, что в Telegram первого февраля текущего года запускается собственная криптовалюта. Пользователям уже предлагают произвести регистрацию на сайте TON, а также в числе первых купить токены. Минимальная транзакция составляет 50 тысяч Gram – $5 000. Мошенники в свою очередь представляются официальной поддержкой Telegram Open Network. Агент поддержки отмечает, что в данном случае поддерживаются каноны Telegram, при этом анонимность юзеров всегда на самом высоком уровне.
Как отмечается, сайт поддельного TON сделали в раках бесплатного конструктора сайтов WIX. Вследствие этого имеется уверенность, что Telegram не относится к фальшивым мейлам.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50