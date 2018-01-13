АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечный праздник дворянства: Российские балы отражали все грани общественной и культурной жизни людей
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Мошенники в Telegram начали продавать фальшивую криптовалюту
Пользователи Telegram начали на почту получать фейковые приглашения. Осуществить запуск блокчейн-системы современного TON - Telegram Open Network. Данная информация была выложена в рамках телеграм-канала «Код Дурова».

Мошенники в Telegram начали продавать фальшивую криптовалюту

В письме отмечается, что в Telegram первого февраля текущего года запускается собственная криптовалюта. Пользователям уже предлагают произвести регистрацию на сайте TON, а также в числе первых купить токены. Минимальная транзакция составляет 50 тысяч Gram – $5 000. Мошенники в свою очередь представляются официальной поддержкой Telegram Open Network. Агент поддержки отмечает, что в данном случае поддерживаются каноны Telegram, при этом анонимность юзеров всегда на самом высоком уровне.

Как отмечается, сайт поддельного TON сделали в раках бесплатного конструктора сайтов WIX. Вследствие этого имеется уверенность, что Telegram не относится к фальшивым мейлам.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Латиноамериканская модель загорелась на конкурсе
Instagram Виктории Лопыревой второй раз за
В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels
Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут
В сети появился рендер новой версии Honda Insight
Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q
Просмотреть все новости