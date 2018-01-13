АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечный праздник дворянства: Российские балы отражали все грани общественной и культурной жизни людей
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q Inspiration
Представители японского бренда Infiniti продемонстрировали дизайн концептуальной модели Q Inspiration. Официальная презентация концепта Infiniti Q Inspiration состоится на автосалоне в Детройте.

Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q Inspiration


Концептуальная модель Infiniti Q Inspiration получил непривычный дизайн. Прототип получил купеобразный кузов с четырьмя дверями. Спереди у автомобиля в глаза бросаются два гигантских воздухозаборника, которые обеспечивают дополнительное охлаждение в подкапотном пространстве. Есть вероятность, что концепт-кар получит активные аэродинамические элементы.

В разработке внешнего дизайна концептуальной модели Infiniti Q Inspiration принимал участие Карим Хабиб, таким образом он дебютировал в компании Infiniti. Господин Хабиб считает, что привычная платформа благодаря концепту продолжает своё эволюционное развитие.

Под капотом концепт-кара Infiniti Q Inspiration установлен 4-цилиндровый турбодвигатель объёмом 2,0 литра с дополнительным механизмом сжатия. В будущем прототип может получить электромотор.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Латиноамериканская модель загорелась на конкурсе
Instagram Виктории Лопыревой второй раз за
В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels
Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут
В сети появился рендер новой версии Honda Insight
Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q
Просмотреть все новости