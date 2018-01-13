Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q Inspiration

Концептуальная модель Infiniti Q Inspiration получил непривычный дизайн. Прототип получил купеобразный кузов с четырьмя дверями. Спереди у автомобиля в глаза бросаются два гигантских воздухозаборника, которые обеспечивают дополнительное охлаждение в подкапотном пространстве. Есть вероятность, что концепт-кар получит активные аэродинамические элементы.В разработке внешнего дизайна концептуальной модели Infiniti Q Inspiration принимал участие Карим Хабиб, таким образом он дебютировал в компании Infiniti. Господин Хабиб считает, что привычная платформа благодаря концепту продолжает своё эволюционное развитие.Под капотом концепт-кара Infiniti Q Inspiration установлен 4-цилиндровый турбодвигатель объёмом 2,0 литра с дополнительным механизмом сжатия. В будущем прототип может получить электромотор.