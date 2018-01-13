Астрономы больше не верят в существование внеземных форм жизни
Астрономы больше не верят в существование внеземных форм жизни и считают аномальные космические события причиной возникновения их на нашей планете. Свои аргументы они опубликовали в научных журналах.
Ученые отметили, что все системы во Вселенной имеют почти идентичное строение, в котором на близком расстоянии от планет находятся газовые гиганты. Благодаря этим объектам тепло вместе со светом попадает в космическое пространство. Также было учтено близкое расстояние между небесными телами, отличающееся от аналогов Солнечной системы.
Потому в последнем случае возникает аномалия из-за расположения объектов. В ней находится Венера вместе с Меркурием и другими планетами, отдаленными от Земли, где есть жизнь. Они не могут быть ее подобием и иметь условия, в которых происходят процессы эволюции.
Ученые отметили, что все системы во Вселенной имеют почти идентичное строение, в котором на близком расстоянии от планет находятся газовые гиганты. Благодаря этим объектам тепло вместе со светом попадает в космическое пространство. Также было учтено близкое расстояние между небесными телами, отличающееся от аналогов Солнечной системы.
Потому в последнем случае возникает аномалия из-за расположения объектов. В ней находится Венера вместе с Меркурием и другими планетами, отдаленными от Земли, где есть жизнь. Они не могут быть ее подобием и иметь условия, в которых происходят процессы эволюции.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:40