Астрономы больше не верят в существование внеземных форм жизни

Ученые отметили, что все системы во Вселенной имеют почти идентичное строение, в котором на близком расстоянии от планет находятся газовые гиганты. Благодаря этим объектам тепло вместе со светом попадает в космическое пространство. Также было учтено близкое расстояние между небесными телами, отличающееся от аналогов Солнечной системы.Потому в последнем случае возникает аномалия из-за расположения объектов. В ней находится Венера вместе с Меркурием и другими планетами, отдаленными от Земли, где есть жизнь. Они не могут быть ее подобием и иметь условия, в которых происходят процессы эволюции.