Бюджетный кроссовер Honda WR-V получил спецверсию Edge Edition

Компактный бюджетный кроссовер Honda WR-V Edge получил оригинальные колёсные диски из лёгкого сплава и шильдики с названием спецверсии. В салоне установлено зеркало с экраном, на него выводится обзор с камеры заднего вида. Стоимость особой модификации составляет от 801 000 рупий.Кроссовер Honda WR-V построен на одной архитектуре с Honda Jazz, в продажу автомобиль поступил в начале 2017 года. Машина имеет фирменный дизайн Honda с выразительной головной оптикой, массивной радиаторной решёткой, а также внедорожным пластиковым обвесом.Кроссовер оснащён бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра, выдающим 90 «лошадей», работает он в тандеме с «механикой» на 5 ступеней или вариатором CVT. Также в моторную гамму автомобиля входит турбодизельный двигатель ёмкостью 1,5 литра мощностью 100 лошадиных сил. Привод у кроссовера только передний.