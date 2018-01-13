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«Газпром» собирается заняться добычей изотопа гелий-3
Специалисты компании «Газпром» собираются подать заявку на создание технологии для добычи изотопа гелий-3 из природного газа, который содержит в себе гелий. Стоимость проекта должна составить 81 млн. рублей.

«Газпром» собирается заняться добычей изотопа гелий-3


Сообщается, что вся техническая структура для разработки гелиевого месторождения должна быть готова до конца весны 2021 года. Также известно, что для добычи изотопа специалисты «Газпром» занялись разведкой больших залежей гелия на территории Восточной Сибири. Месторождения называются Чаядинское и Ковыктинское. Таким образом, к указанному сроку у российской корпорации должны быть готовы все технические, маркетинговые и логистические решения.

Стоит отметить, что из-за атмосферы Земли на нашей планете очень мало гелия-3. В обычных условиях этот элемент рождается в термоядерном «реакторе» Солнца. Также ученые знают о лунных залежах этого изотопа. Ранее даже предлагалось разработать проект по добыче этого ресурса на поверхности Луны.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:20
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