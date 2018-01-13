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Google Play демонстрирует детям порно-рекламу с Ким Кардашьян
Очередные «вредители» смогли обойти систему защиты популярного сервиса Google Play. Они на ресурс поместили приложения, где демонстрируется реклама, включая также рекламу с Ким Кардашьян порнографического характера.

Google Play демонстрирует детям порно-рекламу с Ким Кардашьян

Баг именуется как AdultSwine. Он проявляется в приложениях, которые возможно могут быть интересными детям. Речь идёт о всех актуальных темах «игрушечного» мира. Вирус в некоторых случая просит осуществить ввод номера мобильного телефона либо произвести скачивания «самого безопасного» антивируса. Этот баг ориентирован непосредственно на детей, так как они чаще кликают по рекламе, думая, что это позволит быстрей вернуться к игре.

Между тем представитель Google заверил, что все профили и программы разработчиков удалены. При этом они продолжат для своих потенциальных пользователей обеспечивать безопасность. Вместе с этим специалисты заявляют, что вероятность возвращения вируса является очень большой.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:10
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