Mazda представила в Токио три особых кроссовера

Кроссоверы Custom Style отличаются полностью светодиодной оптикой, увеличенным задним спойлером, красными тормозными суппортами, а по пириметру кузова установлен эксклюзивный аэродинамический обвес.Модели Mazda CX-5 и CX-8 в особой версии получили адаптивную подвеску и легкосплавные диски диаметром 20 дюймов «обутые» в резину 255/45 R20. При этом кроссовер Mazda CX-3 поставлен на 19-дюймовые колёса. Интерьер автомобилей в особом исполнении Custom Style выполнен из кожи высокого качества светло-коричневого оттенка.В функциональный перечень автомобилей входит комплекс систем безопасности i-ActivSense, он помогает избежать столкновений, сканируя пространство вокруг автомобиля в режиме реального времени.