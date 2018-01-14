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Mazda представила в Токио три особых кроссовера
Компания Mazda продемонстрировала в Токио три кроссовера в особой версии Custom Style. В частности, специальную версию получили модели Mazda CX-5, CX-3 и CX-8.

Mazda представила в Токио три особых кроссовера


Кроссоверы Custom Style отличаются полностью светодиодной оптикой, увеличенным задним спойлером, красными тормозными суппортами, а по пириметру кузова установлен эксклюзивный аэродинамический обвес.

Модели Mazda CX-5 и CX-8 в особой версии получили адаптивную подвеску и легкосплавные диски диаметром 20 дюймов «обутые» в резину 255/45 R20. При этом кроссовер Mazda CX-3 поставлен на 19-дюймовые колёса. Интерьер автомобилей в особом исполнении Custom Style выполнен из кожи высокого качества светло-коричневого оттенка.

В функциональный перечень автомобилей входит комплекс систем безопасности i-ActivSense, он помогает избежать столкновений, сканируя пространство вокруг автомобиля в режиме реального времени.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 02:00
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