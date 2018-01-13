В Барнауле обманутый муж выгнал свою супругу из квартиры в обнаженном виде
“ВКонтакте” появилось сообщение очевидцев события из Барнаула, ставших свидетелями ночного семейного скандала. В результате обманутый муж выгнал свою супругу из квартиры в обнаженном виде, после чего она находилась в подъезде дома.
После такого пикантного сюжета пользователи сетей стали выражать разные мнения. Одни люди возмущались поступком мужчины и защищали жертву, в другие особы предположили, что тут может быть ревность или случай измены. Пока юзеры вели дискуссии, появился еще один комментарий человека, который немного приоткрыл истину.
Он написал, как рад, что Андрей одумался и поверил словам товарищей, которые давно предупреждали его о выходках избранницы. Читатели сразу поняли, что это относится к инциденту, произошедшему на улице Георгиева. Они догадались, что этот человек был хорошо знаком с виновником события и пояснил причину его поступка.
После такого пикантного сюжета пользователи сетей стали выражать разные мнения. Одни люди возмущались поступком мужчины и защищали жертву, в другие особы предположили, что тут может быть ревность или случай измены. Пока юзеры вели дискуссии, появился еще один комментарий человека, который немного приоткрыл истину.
Он написал, как рад, что Андрей одумался и поверил словам товарищей, которые давно предупреждали его о выходках избранницы. Читатели сразу поняли, что это относится к инциденту, произошедшему на улице Георгиева. Они догадались, что этот человек был хорошо знаком с виновником события и пояснил причину его поступка.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:30