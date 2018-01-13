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В Барнауле обманутый муж выгнал свою супругу из квартиры в обнаженном виде
“ВКонтакте” появилось сообщение очевидцев события из Барнаула, ставших свидетелями ночного семейного скандала. В результате обманутый муж выгнал свою супругу из квартиры в обнаженном виде, после чего она находилась в подъезде дома.

После такого пикантного сюжета пользователи сетей стали выражать разные мнения. Одни люди возмущались поступком мужчины и защищали жертву, в другие особы предположили, что тут может быть ревность или случай измены. Пока юзеры вели дискуссии, появился еще один комментарий человека, который немного приоткрыл истину.

В Барнауле обманутый муж выгнал свою супругу из квартиры в обнаженном виде


Он написал, как рад, что Андрей одумался и поверил словам товарищей, которые давно предупреждали его о выходках избранницы. Читатели сразу поняли, что это относится к инциденту, произошедшему на улице Георгиева. Они догадались, что этот человек был хорошо знаком с виновником события и пояснил причину его поступка.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:30
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