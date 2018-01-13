В Барнауле обманутый муж выгнал свою супругу из квартиры в обнаженном виде

После такого пикантного сюжета пользователи сетей стали выражать разные мнения. Одни люди возмущались поступком мужчины и защищали жертву, в другие особы предположили, что тут может быть ревность или случай измены. Пока юзеры вели дискуссии, появился еще один комментарий человека, который немного приоткрыл истину.Он написал, как рад, что Андрей одумался и поверил словам товарищей, которые давно предупреждали его о выходках избранницы. Читатели сразу поняли, что это относится к инциденту, произошедшему на улице Георгиева. Они догадались, что этот человек был хорошо знаком с виновником события и пояснил причину его поступка.