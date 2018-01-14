Астрономы обнаружили следы органических молекул возле созвездия Тельца

Так сейчас группа американских астрофизиков занята тем, что изучает молекулы, которые попали к ним на экраны радиотелескопов. Специалисты считают, что данное открытие позволит досконально изучить источник инфракрасного излучения, которое можно увидеть в космосе при наблюдении за звездами и галактиками. Сообщается, что именно инфракрасный фон не дает в полной мере изучить материю звездной пыли и вещества, которое остается после взрыва сверхновой.В научном издании Science астрофизики написали, что источником инфракрасного фона в космосе может быть молекула ароматических полициклических углеводородов. Считается, что такое вещество может обладать десятью процентами всех запасов углерода, которые имеются в нашей Вселенной.