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Астрономы обнаружили следы органических молекул возле созвездия Тельца
Недалеко от созвездия Тельца астрономы смогли обнаружить следы органических молекул, а точнее бензонитрила. Таким образом, сейчас ученые на пороге открытия того, что является источником инфракрасного излучения в космосе.

Астрономы обнаружили следы органических молекул возле созвездия Тельца


Так сейчас группа американских астрофизиков занята тем, что изучает молекулы, которые попали к ним на экраны радиотелескопов. Специалисты считают, что данное открытие позволит досконально изучить источник инфракрасного излучения, которое можно увидеть в космосе при наблюдении за звездами и галактиками. Сообщается, что именно инфракрасный фон не дает в полной мере изучить материю звездной пыли и вещества, которое остается после взрыва сверхновой.

В научном издании Science астрофизики написали, что источником инфракрасного фона в космосе может быть молекула ароматических полициклических углеводородов. Считается, что такое вещество может обладать десятью процентами всех запасов углерода, которые имеются в нашей Вселенной.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15
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