В сети появился рендер новой версии Honda Insight Type R

В рамках автосалона будет представлен прототип Honda Insight. Он станет основой для серийной версии. Она войдет в производство уже в ближайшие месяцы. Продажи начнутся летом текущего года. При этом производитель не планирует выпуск «заряженной» версии Type R. Вследствие этого художники X-Tomi Design захотели представить, как бы могла выглядеть модель.«Заряженную» Honda Insight наделили массивным диффузором, черными акцентами на решетке радиатора и зеркалах, увеличенными колесами с новыми шинами, новыми крыльями. Рендер завершают красные акценты на боковых крыльях и переднем диффузоре. Автомобиль получит 8-дюймовый сенсорный экран, оптику на светодиодах, оцифрованную приборную панель, КАБ Honda Sensing.