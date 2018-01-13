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В сети появился рендер новой версии Honda Insight Type R
Официальная презентация Honda Insight состоится в рамках автосалона в Детройте, который 13 января открывает свои двери журналистам. Художники X-Tomi Design опубликовали рендер «заряженной» новинки Type R.

В сети появился рендер новой версии Honda Insight Type R

В рамках автосалона будет представлен прототип Honda Insight. Он станет основой для серийной версии. Она войдет в производство уже в ближайшие месяцы. Продажи начнутся летом текущего года. При этом производитель не планирует выпуск «заряженной» версии Type R. Вследствие этого художники X-Tomi Design захотели представить, как бы могла выглядеть модель.

«Заряженную» Honda Insight наделили массивным диффузором, черными акцентами на решетке радиатора и зеркалах, увеличенными колесами с новыми шинами, новыми крыльями. Рендер завершают красные акценты на боковых крыльях и переднем диффузоре. Автомобиль получит 8-дюймовый сенсорный экран, оптику на светодиодах, оцифрованную приборную панель, КАБ Honda Sensing.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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