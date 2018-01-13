Уфологи перепутали рекламный шар “Банка России” с НЛО

В сюжете рассказывается, как его обнаружили на территории Сибири. Многие эксперты сразу подчеркнули, как внеземные корабли могут совершать посадки в таких местах. По всем внешним признакам объект действительно напоминал НЛО, вот только потом исследователям пришлось узнать горькую правду.Ролик снимал водитель из Ленинградской области, о чем красноречиво говорит знак на трассе. В определенный момент на предмете становится заметной логотип банка, после чего возмущенные пользователи раскритиковали экспертов за ложную информацию.