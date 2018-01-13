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Уфологи перепутали рекламный шар “Банка России” с НЛО
Пользователи сетей увидели новый ролик, в котором уфологи канала UFO Mania показали светящийся шар огромных размеров, расположившийся возле лесополосы. Но потом оказалось, что они перепутали НЛО с рекламой “Банка России”.

В сюжете рассказывается, как его обнаружили на территории Сибири. Многие эксперты сразу подчеркнули, как внеземные корабли могут совершать посадки в таких местах. По всем внешним признакам объект действительно напоминал НЛО, вот только потом исследователям пришлось узнать горькую правду.

Уфологи перепутали рекламный шар “Банка России” с НЛО


Ролик снимал водитель из Ленинградской области, о чем красноречиво говорит знак на трассе. В определенный момент на предмете становится заметной логотип банка, после чего возмущенные пользователи раскритиковали экспертов за ложную информацию.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20
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