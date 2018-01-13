В сериале «Друзья» пользователи Сети разглядели расизм и сексизм

В первую очередь пользователи социальной сети Twitter отметили, что им не нравится юмор на почве полноты Моники, а также на почве неприязни Чендлера к гомосексуалистам и трансвеститам. Другие участники обсуждения считают, что в сериале очень мало эпизодов с чернокожими людьми. Некий The Researcher и вовсе оказался доволен тем, что современная молодежь не смотрит данный ситком, поскольку кроме «мизогинии, гомофобии и сексизма 1990-х годов» там найти больше нечего.Тем не менее, появились также и противники данного микроблога. Пользователь Sunny Skies охарактеризовал участников интернет-собрания «юморофобами».Напомним, что «Друзья» появились на экранах в 1994 году.