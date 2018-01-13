АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечный праздник дворянства: Российские балы отражали все грани общественной и культурной жизни людей
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

В сериале «Друзья» пользователи Сети разглядели расизм и сексизм
В социальной сети Twitter появилось обсуждение культового американского ситкома «Друзья». Так некоторые пользователи решили, что в популярном сериале прошлого есть моменты расизма и сексизма.

В сериале «Друзья» пользователи Сети разглядели расизм и сексизм


В первую очередь пользователи социальной сети Twitter отметили, что им не нравится юмор на почве полноты Моники, а также на почве неприязни Чендлера к гомосексуалистам и трансвеститам. Другие участники обсуждения считают, что в сериале очень мало эпизодов с чернокожими людьми. Некий The Researcher и вовсе оказался доволен тем, что современная молодежь не смотрит данный ситком, поскольку кроме «мизогинии, гомофобии и сексизма 1990-х годов» там найти больше нечего.

Тем не менее, появились также и противники данного микроблога. Пользователь Sunny Skies охарактеризовал участников интернет-собрания «юморофобами».

Напомним, что «Друзья» появились на экранах в 1994 году.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Латиноамериканская модель загорелась на конкурсе
Instagram Виктории Лопыревой второй раз за
В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels
Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут
В сети появился рендер новой версии Honda Insight
Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q
Просмотреть все новости