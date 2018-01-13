В США начались реализации Nissan Rogue Sport 2018 за $22 600
Обновленная версия японского автобренда Nissan Rogue Sport текущего модельного года выходит на авторынок за 22 600 долларов. Эксперты отмечают, что производители внесли небольшие изменения в новое авто.
Полноприводная версия Nissan Rogue Sport 2018 расценивается в 22 000 долларов. Обновлённая модель авто под капотом имеет двухлитровый четырёхцилиндровый силовой агрегат, который генерирует 141 л.с. Силовая установка будет функционировать с трансмиссией версии Xtronic CVT. Руководителями компании покупателям предлагается вместо SV Premium новый пакет SV Technology.
Версия Nissan Rogue Sport имеет в наличии функции подогрева сидений, кожаный руль, дистанционная система запуска силового агрегата, интеллектуальный климат-контроль. Ещё производители установили новые автомобильные зеркала заднего вида, противотуманные фары. Автолюбителям будет доступна современная технология экстренного торможения.
Полноприводная версия Nissan Rogue Sport 2018 расценивается в 22 000 долларов. Обновлённая модель авто под капотом имеет двухлитровый четырёхцилиндровый силовой агрегат, который генерирует 141 л.с. Силовая установка будет функционировать с трансмиссией версии Xtronic CVT. Руководителями компании покупателям предлагается вместо SV Premium новый пакет SV Technology.
Версия Nissan Rogue Sport имеет в наличии функции подогрева сидений, кожаный руль, дистанционная система запуска силового агрегата, интеллектуальный климат-контроль. Ещё производители установили новые автомобильные зеркала заднего вида, противотуманные фары. Автолюбителям будет доступна современная технология экстренного торможения.
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:40