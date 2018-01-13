Виктория Дайнеко рассказала поклонникам о своем отдыхе в Тбилиси

Звезда отметила, что ей почти не приходилось выходить за пределы квартала, где она жила, потому что нужно было гулять вместе с коляской и ребенком. Один раз исполнительница попала в отель, где попробовала отличные суши, но дальняя дорога стала причиной отказа посетить ресторан снова. Больше всего Виктории Дайнеко понравились кафе в театре, где можно было попробовать настоящий шашлык без лаваша.Вообще, знаменитость осталась довольна путешествием и радовалась солнечной погоде. Только множество залов для курящих лиц вызывали у артистки негодование, но потом она смирилась с такими неудобствами. После публикации пост оценили 755 человек, написавших позитивные сообщения в адрес своего кумира.