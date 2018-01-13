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Виктория Дайнеко рассказала поклонникам о своем отдыхе в Тбилиси
Певица после отдыха в Тбилиси решила поделиться с поклонниками своими впечатлениями в Instagram. Виктория Дайнеко рассказала обо всех местах, где ей удалось побывать, правда, сообщение больше было похоже на путеводитель для гурманов.

Звезда отметила, что ей почти не приходилось выходить за пределы квартала, где она жила, потому что нужно было гулять вместе с коляской и ребенком. Один раз исполнительница попала в отель, где попробовала отличные суши, но дальняя дорога стала причиной отказа посетить ресторан снова. Больше всего Виктории Дайнеко понравились кафе в театре, где можно было попробовать настоящий шашлык без лаваша.

Виктория Дайнеко рассказала поклонникам о своем отдыхе в Тбилиси


Вообще, знаменитость осталась довольна путешествием и радовалась солнечной погоде. Только множество залов для курящих лиц вызывали у артистки негодование, но потом она смирилась с такими неудобствами. После публикации пост оценили 755 человек, написавших позитивные сообщения в адрес своего кумира.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:00
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