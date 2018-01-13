Украина запретила въезд 1,5 тысячам иностранцев за посещение Крыма

Так в официальном сообщении украинской пограничной службы пишут, что за прошлый год сотрудниками было оформлено около 2,3 тысячи административных документов касательно незаконного посещения оккупированного Крыма. Таким образом, около 1,5 тысячи граждан других стран получили запрет на въезд в Украину вследствие такого нарушения. В число персон, которых в стране видеть не желают, попало очень много артистов и других представителей культуры.Также на сегодняшний день представители пограничной службы Украины подписали больше 30 административных протоколов за нарушение законов государства. В частности строгие меры были приняты в отношении россиянки, которая пыталась попасть на территорию Украины, но ее на границе не пустили, поскольку она посещала Крым.