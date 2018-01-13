Прочный смартфон Ulefone Armor 2S получил ОС Android 7.0

Новое устройство для предзаказа доступно в рамках официального магазина производителя за $200. Ulefone Armor 2S способен находиться в воде до 1,5 метра глубиной на протяжении 1 часа. Устройство выдерживает падение с высоты в 1,2 метра. Емкость батареи - 4700 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки. Модель на полном аккумуляторе работает до 48 часов. Сердцем является процессор типа SoC от MT6737T. ОЗУ - 2 ГБ, ПЗУ - 16 ГБ. Память расширяется до 256 ГБ. Версия Armor 2S оборудована прямой 13-мп камерой с двойной вспышкой, а также 8-мп "фронталкой". Грани смартфона имеют 6 кнопок, обеспечивающих удобство эксплуатации.ОС выступает Android 7.0 Nougat. Имеется USB Type C разъём. Устройство предлагается в четырех цветовых вариациях: зеленой, красной, темно-серой, золотой.