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Нейроны гиппокампа крыс помогают при поиске своих сородичей
Действие нейронов гиппокампа позволяет животным определять свое местоположение в пространстве. Как выяснила группа ученых, данные нейроны активируются так же при поиске своих сородичей. Результаты получены в ходе проведения серий экспериментов на крысах. Информация из публикаций журнала Science.

В головном мозге, главные клетки навигационной системы представлены нейронами мест, разновидностью пирамидальных нейронов в первой области гиппокампа. Они активируются при нахождении животного в определенном пространстве.
Нейроны гиппокампа крыс помогают при поиске своих сородичей


Авторами опубликованных исследований, под руководством Сигэёоси Фуджисавы (Shigeyoshi Fujisawa), представителями Института физико-химических исследований (RIKEN) в Вако, проведен эксперимент, в котором участвовали две крысы, выполняющие задания в условиях T-образного лабиринта. Первая крыса запускалась в лабиринт и могла следовать либо по левому, либо в правом направлении рукава. Затем, следовала вторая крыса. Ей предлагалось угощение, для получения которого она должна была следовать по пути первой, либо в противоположную сторону, в зависимости от условий обучения. Оба случая требовали от животного точного определения места нахождения первой крысы. Активность нейронов мозга при этом записывали с помощью вживленных электродов.

В результате продолжительных исследований и измерений показателей, ученые обнаружили, что у второй мыши, активность нейронов головного мозга зависит от места расположения в пространстве первого сородича. И самое главное, подобная активность резко сокращалась, когда на местоположение другой особи указывало угощение или предмет.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:40
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