Нейроны гиппокампа крыс помогают при поиске своих сородичей

В головном мозге, главные клетки навигационной системы представлены нейронами мест, разновидностью пирамидальных нейронов в первой области гиппокампа. Они активируются при нахождении животного в определенном пространстве.Авторами опубликованных исследований, под руководством Сигэёоси Фуджисавы (Shigeyoshi Fujisawa), представителями Института физико-химических исследований (RIKEN) в Вако, проведен эксперимент, в котором участвовали две крысы, выполняющие задания в условиях T-образного лабиринта. Первая крыса запускалась в лабиринт и могла следовать либо по левому, либо в правом направлении рукава. Затем, следовала вторая крыса. Ей предлагалось угощение, для получения которого она должна была следовать по пути первой, либо в противоположную сторону, в зависимости от условий обучения. Оба случая требовали от животного точного определения места нахождения первой крысы. Активность нейронов мозга при этом записывали с помощью вживленных электродов.В результате продолжительных исследований и измерений показателей, ученые обнаружили, что у второй мыши, активность нейронов головного мозга зависит от места расположения в пространстве первого сородича. И самое главное, подобная активность резко сокращалась, когда на местоположение другой особи указывало угощение или предмет.