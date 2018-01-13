20-летний житель Флориды выиграл в лотерею 451 млн. долларов

Обладателем выигрышного билета стал Шейн Мисслер, который принял участие в розыгрыше от Mega Millions. Интересно, что сам победитель хочет потратить выигрыш на свои увлечения, родных, а также на добрые поступки для людей. Мисслер считает, по жизни все получается у тех, кто всегда сохраняет позитивный настрой.Стоит отметить, что данный джек-пот был зачислен в топ-10 самых крупных розыгрышей за всю историю американских лотерейных контор. Известно, что победителей организаторы определили еще 5 января. Тем не менее, сразу выигрышные билеты они называть не стали, поэтому победители стали известны только через 7 дней.Счастливчик захотел забрать всю сумму сразу, но по правилам Mega Millions максимальный размер выигрыша, который можно взять сразу составляет 281,9 млн. долларов.