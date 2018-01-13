20-летний житель Флориды выиграл в лотерею 451 млн. долларов
20-летний парень из Флориды стал обладателем 451 млн. долларов. Эту крупную сумму денег американец выиграл в лотерею.
Обладателем выигрышного билета стал Шейн Мисслер, который принял участие в розыгрыше от Mega Millions. Интересно, что сам победитель хочет потратить выигрыш на свои увлечения, родных, а также на добрые поступки для людей. Мисслер считает, по жизни все получается у тех, кто всегда сохраняет позитивный настрой.
Стоит отметить, что данный джек-пот был зачислен в топ-10 самых крупных розыгрышей за всю историю американских лотерейных контор. Известно, что победителей организаторы определили еще 5 января. Тем не менее, сразу выигрышные билеты они называть не стали, поэтому победители стали известны только через 7 дней.
Счастливчик захотел забрать всю сумму сразу, но по правилам Mega Millions максимальный размер выигрыша, который можно взять сразу составляет 281,9 млн. долларов.
Обладателем выигрышного билета стал Шейн Мисслер, который принял участие в розыгрыше от Mega Millions. Интересно, что сам победитель хочет потратить выигрыш на свои увлечения, родных, а также на добрые поступки для людей. Мисслер считает, по жизни все получается у тех, кто всегда сохраняет позитивный настрой.
Стоит отметить, что данный джек-пот был зачислен в топ-10 самых крупных розыгрышей за всю историю американских лотерейных контор. Известно, что победителей организаторы определили еще 5 января. Тем не менее, сразу выигрышные билеты они называть не стали, поэтому победители стали известны только через 7 дней.
Счастливчик захотел забрать всю сумму сразу, но по правилам Mega Millions максимальный размер выигрыша, который можно взять сразу составляет 281,9 млн. долларов.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:00