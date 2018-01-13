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20-летний житель Флориды выиграл в лотерею 451 млн. долларов
20-летний парень из Флориды стал обладателем 451 млн. долларов. Эту крупную сумму денег американец выиграл в лотерею.

20-летний житель Флориды выиграл в лотерею 451 млн. долларов


Обладателем выигрышного билета стал Шейн Мисслер, который принял участие в розыгрыше от Mega Millions. Интересно, что сам победитель хочет потратить выигрыш на свои увлечения, родных, а также на добрые поступки для людей. Мисслер считает, по жизни все получается у тех, кто всегда сохраняет позитивный настрой.

Стоит отметить, что данный джек-пот был зачислен в топ-10 самых крупных розыгрышей за всю историю американских лотерейных контор. Известно, что победителей организаторы определили еще 5 января. Тем не менее, сразу выигрышные билеты они называть не стали, поэтому победители стали известны только через 7 дней.

Счастливчик захотел забрать всю сумму сразу, но по правилам Mega Millions максимальный размер выигрыша, который можно взять сразу составляет 281,9 млн. долларов.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:00
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