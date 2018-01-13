Здоровая пища может помешать сбросить лишний вес

Продукты с большим содержанием жира, низким содержанием различных питательных веществ, большинство граждан, которые пытаются похудеть, употребляют реже, так как знают про их вред. Когда дело доходит уже до “здоровых” продуктов, многие забывает об ограничениях. Потребление калорий, которые превышают ежедневные потребности человека на регулярной основе, может привести к увеличению веса. Хотя человек должен получать 30 процентов калорий от жиров, следует соблюдать рекомендуемые размеры потребляемых порций.На протяжении дня нужно ограничиться 60-100 граммами темного шоколада. Важно также принимать в учёт, что размеры порций варьироваться могут зависимо от активности человека. Вследствие этого строго один объем является не подходящим для всех правил.