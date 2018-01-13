«Девушка с бровями» - Анжелика Протодьяконова из Якутии, опозорилась в Instagram
Известная «Девушка с бровями» - Анжелика Протодьяконова, являющаяся уроженкой Якутии, опозорилась в Instagram. Фолловеры в шоке от поведения фрика, при этом они не скупились на возмущённые комментарии.
Якутская «Девушка с бровями» отличается своей неординарностью, о чем хорошо знают ее девяносто пять тысяч фолловеров в Сети Instagram. Однако в этот раз Анжелика перешла все границы, опозорившись на всю страну. Протодьяконова обнародовала в фотоблоге видеоролик.
Вроде бы ничего необычного, но видео было снято в туалете, а автор данного поста находился в сильном алкогольном опьянении. Жительница Якутии на просторах Интернета стала популярна благодаря необычной форме своих бровей. На лице Анжелика часто рисует их почти на весь лоб, при этом они имеют самые странные формы.
Якутская «Девушка с бровями» отличается своей неординарностью, о чем хорошо знают ее девяносто пять тысяч фолловеров в Сети Instagram. Однако в этот раз Анжелика перешла все границы, опозорившись на всю страну. Протодьяконова обнародовала в фотоблоге видеоролик.
Вроде бы ничего необычного, но видео было снято в туалете, а автор данного поста находился в сильном алкогольном опьянении. Жительница Якутии на просторах Интернета стала популярна благодаря необычной форме своих бровей. На лице Анжелика часто рисует их почти на весь лоб, при этом они имеют самые странные формы.