Ученые завершили составление атласа свойств двумерных металлов

В природных условиях двумерные металлы не встречаются в исходном виде. Учеными - теоретиками ведутся расчеты методов их синтезирования, а затем на практике получается само вещество.Пекка Коскинен и Янне Невалаита смогли систематизировать знания о двумерных металлах доступных человечеству, путем сбора их в единый атлас. В сборник работы вошли 45 металлов, среди которых есть обладатели свойств энергии и длины межатомных связей. Атлас расширен данными, представленными тремя типами кристаллических решеток.Для двумерных металлов определяют будущее в области человеческих технологий. Как предполагают ученые, применение подобных веществ откроет новую эпоху создания нанотехнологий, которым предстоит стать очередным этапом в развитии технического направления мысли.