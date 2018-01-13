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Ученые завершили составление атласа свойств двумерных металлов
Сотрудниками из Университета Йювяскюля, Янне Невалаита и Пекка Коскинен, систематизированы данные по известным двумерным металлам, открытые которых принадлежит современному человечеству.

В природных условиях двумерные металлы не встречаются в исходном виде. Учеными - теоретиками ведутся расчеты методов их синтезирования, а затем на практике получается само вещество.
Ученые завершили составление атласа свойств двумерных металлов


Пекка Коскинен и Янне Невалаита смогли систематизировать знания о двумерных металлах доступных человечеству, путем сбора их в единый атлас. В сборник работы вошли 45 металлов, среди которых есть обладатели свойств энергии и длины межатомных связей. Атлас расширен данными, представленными тремя типами кристаллических решеток.

Для двумерных металлов определяют будущее в области человеческих технологий. Как предполагают ученые, применение подобных веществ откроет новую эпоху создания нанотехнологий, которым предстоит стать очередным этапом в развитии технического направления мысли.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 20:10
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