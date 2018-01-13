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Хэтчбек Audi RS4 Avant 2018 года в своем сегменте стал лучшим представителем
Экспертами на автодорогах протестирована новая версия Audi RS4 Avant текущего модельного года, которая в странах Европы в продажу поступит в начале 2018 года.

Хэтчбек Audi RS4 Avant 2018 года в своем сегменте стал лучшим представителем

Специалисты сделали вывод, что хэтчбек выступает в своем сегменте лучшим представителем. Новый Audi RS4 Avant 2018 выпустят в двух комплектациях, а именно с передним и полным приводом. Модель оснастят силовым агрегатом V-6, восьмиступенчатой автоматической КП (ручной режим переключения). 2,9-литровый двухцилиндровый силовой агрегат V-6 с турбонаддувом, а также промежуточным охлаждением, способен генерировать 450 лошадиных сил. При этом максимальный крутящий момент составляет 443 Нм.

В свою очередь системой Sport Differential обеспечивается рулевое управление. Транспортное средство себя отлично показало в условиях бездорожья и на городской местности. В автомобильном салоне имеется 12,3-дюймовый дисплей, а также интеллектуальная система Audi MMI.
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Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
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