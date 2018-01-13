АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечный праздник дворянства: Российские балы отражали все грани общественной и культурной жизни людей
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Bloomberg: Банк JP Morgan потерял $143 млн на кредите ритейлеру Steinhoff
Американский финансовый холдинг JP Morgan признал убытки в размере $143 млн, которые понесла компания на выдаче кредита ритейлеру Steinhoff из ЮАР.

Bloomberg: Банк JP Morgan потерял $143 млн на кредите ритейлеру Steinhoff


Еще 5 декабря в бухгалтерии южноафриканской корпорации были найдены нарушения, пишет портал аналитического издания Bloomberg. Данное событие спровоцировало падение акций корпорации и увольнение главного исполнительного директора. Не исключено, что и другие крупные финансовые структуры понесли убытки ввиду падения ценных бумаг ритейлера.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 19:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Латиноамериканская модель загорелась на конкурсе
Instagram Виктории Лопыревой второй раз за
В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels
Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут
В сети появился рендер новой версии Honda Insight
Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q
Просмотреть все новости