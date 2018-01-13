Bloomberg: Банк JP Morgan потерял $143 млн на кредите ритейлеру Steinhoff
Американский финансовый холдинг JP Morgan признал убытки в размере $143 млн, которые понесла компания на выдаче кредита ритейлеру Steinhoff из ЮАР.
Еще 5 декабря в бухгалтерии южноафриканской корпорации были найдены нарушения, пишет портал аналитического издания Bloomberg. Данное событие спровоцировало падение акций корпорации и увольнение главного исполнительного директора. Не исключено, что и другие крупные финансовые структуры понесли убытки ввиду падения ценных бумаг ритейлера.
Еще 5 декабря в бухгалтерии южноафриканской корпорации были найдены нарушения, пишет портал аналитического издания Bloomberg. Данное событие спровоцировало падение акций корпорации и увольнение главного исполнительного директора. Не исключено, что и другие крупные финансовые структуры понесли убытки ввиду падения ценных бумаг ритейлера.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 19:20