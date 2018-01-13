На территории Италии был зафиксирован взрыв летающей тарелки
Итальянские исследователи зафиксировали взрыв летающей тарелки на территории страны. НЛО завис над небольшим городом, после чего разлетелся на куски перед глазами изумленных жителей.
Данное событие не является единственным, так как раньше население часто сталкивалось с взрывами внеземных кораблей, пытающихся осуществить телепортацию, или проводит исследования. Пришельцы в последнее время любят посещать страну, привлекающую их своими ценностями.
Эксперты во время расследования инцидента обратились за помощью к коллегам из других стран, имеющих большой опыт. Скотт Уоринг прокомментировал ситуацию и отметил, что такой вид аппаратов передвигается группами, так что авария могла быть связана с техническими нюансами и собратья не смогли спасти членов экипажа.
Данное событие не является единственным, так как раньше население часто сталкивалось с взрывами внеземных кораблей, пытающихся осуществить телепортацию, или проводит исследования. Пришельцы в последнее время любят посещать страну, привлекающую их своими ценностями.
Эксперты во время расследования инцидента обратились за помощью к коллегам из других стран, имеющих большой опыт. Скотт Уоринг прокомментировал ситуацию и отметил, что такой вид аппаратов передвигается группами, так что авария могла быть связана с техническими нюансами и собратья не смогли спасти членов экипажа.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:00