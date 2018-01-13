На территории Италии был зафиксирован взрыв летающей тарелки

Данное событие не является единственным, так как раньше население часто сталкивалось с взрывами внеземных кораблей, пытающихся осуществить телепортацию, или проводит исследования. Пришельцы в последнее время любят посещать страну, привлекающую их своими ценностями.Эксперты во время расследования инцидента обратились за помощью к коллегам из других стран, имеющих большой опыт. Скотт Уоринг прокомментировал ситуацию и отметил, что такой вид аппаратов передвигается группами, так что авария могла быть связана с техническими нюансами и собратья не смогли спасти членов экипажа.