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FCA отзывает 162 000 авто из-за неполадок с двигателем
Автомобилестроительный альянс FCA - Fiat Chrysler Automobiles объявил касательно начала отзывной кампании в количестве 162 000 авто. Из них большинство отзовут в Соединённых Штатах.

FCA отзывает 162 000 авто из-за неполадок с двигателем

Причиной сервисной акции является поломка, которая приводит во время того, когда мотор глохнет при движении машин. Касательно этого сообщается обозревателями специализированных порталов. Журналистами профильных СМИ была обнародована информация, что под отзыв в данном случае попадают минивэны версии Chrysler Pacifica, которые выпустили в прошлом году.

Ранее упоминалось, что 154 000 транспортных средств отзовут на сервис непосредственно в США. При этом остальные 8 000 автомобилей отзовут по всему земному шару. На гибридные варианты минивэнов не распространяется эта сервисная кампания. Раньше Toyota в США заявила про отзывную компанию 601 000 своих автомобилей вследствие неисправности подушек безопасности.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 19:30
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