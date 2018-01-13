Деятельность НАСА и SpaceX стала причиной активности НЛО в Мексике
Мексиканка из штата Баха Калифорния стала свидетельницей полета странного вертикального объекта, промчавшегося в небе на огромной скорости. После таких событий исследователи отметили, что деятельность НАСА и SpaceX стала причиной активности НЛО в стране.
Сюжет, присланный женщиной, оказался размытым, однако экспертам удалось выяснить, что это был внеземной корабль пришельцев. Сама она даже не поняла, что пронеслось перед ее глазами, так как никогда раньше не сталкивалась с такими событиями.
Уфолог Педро Рамирес не сомневается в космических технологиях гуманоидов, но считает их прибытие на планету ответом, сделанным после запуска агентствами военных спутников. Они стали беспокоиться за безопасность и решили проверить, что собираются делать люди.
Сюжет, присланный женщиной, оказался размытым, однако экспертам удалось выяснить, что это был внеземной корабль пришельцев. Сама она даже не поняла, что пронеслось перед ее глазами, так как никогда раньше не сталкивалась с такими событиями.
Уфолог Педро Рамирес не сомневается в космических технологиях гуманоидов, но считает их прибытие на планету ответом, сделанным после запуска агентствами военных спутников. Они стали беспокоиться за безопасность и решили проверить, что собираются делать люди.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:10