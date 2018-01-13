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Деятельность НАСА и SpaceX стала причиной активности НЛО в Мексике
Мексиканка из штата Баха Калифорния стала свидетельницей полета странного вертикального объекта, промчавшегося в небе на огромной скорости. После таких событий исследователи отметили, что деятельность НАСА и SpaceX стала причиной активности НЛО в стране.

Сюжет, присланный женщиной, оказался размытым, однако экспертам удалось выяснить, что это был внеземной корабль пришельцев. Сама она даже не поняла, что пронеслось перед ее глазами, так как никогда раньше не сталкивалась с такими событиями.

Деятельность НАСА и SpaceX стала причиной активности НЛО в Мексике


Уфолог Педро Рамирес не сомневается в космических технологиях гуманоидов, но считает их прибытие на планету ответом, сделанным после запуска агентствами военных спутников. Они стали беспокоиться за безопасность и решили проверить, что собираются делать люди.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:10
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