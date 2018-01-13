Седан Toyota Corolla 2020 года запечатлели на тестах в США

Охотники за сенсациями запечатлели автомобиль Toyota Corolla под плотным камуфляжем. При этом эксперты уверяют, что автомобиль получит массивную решётку радиатора, узкую головную оптику со светодиодами, горизонтальную линию крыши, задние фонари, соединённые пластиковой вставкой и сдвоенные патрубки выхлопной системы.В моторную гамму Toyota Corolla войдут атмосферные агрегаты ёмкостью 1,5 и 1,8 литра, турбированный двигатель объёмом 1,2 литра и гибридная силовая установка. В качестве трансмиссии предложена либо 6-ступенчатая «механика», либо вариатор CVT.Официальная презентация седана Toyota Corolla 2020 модельного года состоится не раньше, чем через год.