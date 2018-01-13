Евросоюз планирует потратить на разработку суперкомпьютеров млрд евро

ЕС рассчитывает возложить на новый проект выход в лидерство содружеством и получить независимость и конкурентоспособные перспективы в направлении будущей цифровой экономики. В своих сообщениях ЕК уточняет, что Брюсселем планируется к 2020 году получение двух суперкомпьютеров, возможности которых достигнут ста квадриллионов вычислений в секунду. Также как разработают как минимум две дополнительные системы, с расчетом на несколько десятков квадриллионов вычислений.Проекты ЕС на этом не останавливаются, рассматривается тема создания к 2022 году мощностей, реализующих квинтиллионы вычислений в секунду. Особо отмечается, что одобрение проект получил еще в марте месяце прошлого года, но данные о его масштабах финансирования решено раскрыть только сейчас.Инициатива получила поддержку 13-ти стран, к ней присоединились - Франция, Греция, Бельгия, Испания, Италия, Германия, Болгария, Хорватия, Швейцария, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Словения. Великобритания воздерживается в отношении принятии решения, как предполагают эксперты, выход ее из ЕС приведет к потере целого ряда важных возможностей.