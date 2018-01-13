Илья Яббаров сообщил, что хочет уйти в монастырь

Покинув стены телестройки, Яббаров категорически отказывается уходить в тень, постоянно напоминая о себе, используя для этого различные методы. Хейтеры говорят, что Илья в этом вопросе вообще никаких табу не имеет.За последнее время Яббаров сделал и наговорил невероятно много: рассказал об интимных отношениях с Ольгой Рапунцель, предположив, что она беременна именно от него, затем грозился взять её в жёны. Переругался с Гозиас, крутил романы с Екатериной Кауфман и Марией Кохно, пообещал навсегда распрощаться с телевидением, где, по его словам, ему не место. А сейчас Илья пошёл ещё дальше, поразив публику планами отправиться в монастырь.Правда, мало кто верит, что Яббаров действительно уйдёт в монастырь, ведь парень уже много раз разочаровывал тем, что за свои слова отвечать даже и не пытается. Тем более, как многие отмечают, такой человек, как Илья, в монастыре точно будет лишний, да и не задержится он там надолго в любом случае.