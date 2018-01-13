В сетях опубликовано видео погони за медведями в Горном Алтае

Компания получала удовольствие, пока гоняла бедных зверей по дороге, которые от пережитого стресса даже не задумывались о том, чтобы уйти отсюда в лес. Медведи изо всех сил старались убежать от людей, после чего один из них даже начал испражняться по пути, вызвав смех у преследователей.Люди написали много негативных комментариев, отметив, что данный инцидент нельзя оставлять без наказания виновников. Испуганные особи могут вместо спячки бродить по территории и причинить проблемы невинным жертвам, повстречавшимся им на пути. Также они упомянули о нормальных водителях, позволяющих диким зверям скрыться с глаз.