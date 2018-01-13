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Ясновидящая Марианна Абравитова сделала Анастасии Волочковой прогноз на 2018 год
Ясновидящая и таролог Марианна Абравитова рассказала, что ждет Анастасию Волочкову в 2018 году.

Ясновидящая Марианна Абравитова сделала Анастасии Волочковой прогноз на 2018 год

Абравитова сообщила, что у балерины этот год сумасшедший. По словам ясновидящей, деньги потекут к Анастасии рекой, но только не от ее заработка, а со стороны весьма влиятельного поклонника. Также этот год характерен для Волочковой большим количеством перелётов на самолетах и переездов на поездах, так как ей предстоит много путешествовать. Таролог заявила, что балерину ждет какой-то обман и мошенничество, потому что есть вероятность потери больших денег.

Марианна призывает Анастасию быть рассудительной и никому не доверять на все сто. Так же быть аккуратней с друзьями. Ясновидящая считает, что именно они могут предложить Волочковой принять участие в каком-то инвестировании или одолжат деньги. По словам Абравитовой, летом у балерины случится травма ноги, однако ей удастся восстановиться очень быстро.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:00
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