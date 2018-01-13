В Ростове-на-Дону появилась услуга для одиноких лиц “собутыльник на час”
Местный житель из Ростова-на-Дону опубликовал объявление, предлагая одиноким лицам услугу “собутыльник на час”. Он готов за вознаграждение помочь им приятно провести вечер.
Мужчина отметил, что иногда люди нуждаются в присутствии собеседника, способного поддержать их в сложное время и понять проблему. Потому он решил помочь, таким образом, заказчикам, считая себя опытным экспертом в данном вопросе, а также может вместе с ними выпить спиртное.
Также человек отметил, что имеет устойчивость к напиткам и отличается доброжелательностью с хорошим чувством юмора. Стоимость услуг местного спасителя оценивается в 1000 руб, но при этом он может быть рядом с клиентом 3 часа.
Мужчина отметил, что иногда люди нуждаются в присутствии собеседника, способного поддержать их в сложное время и понять проблему. Потому он решил помочь, таким образом, заказчикам, считая себя опытным экспертом в данном вопросе, а также может вместе с ними выпить спиртное.
Также человек отметил, что имеет устойчивость к напиткам и отличается доброжелательностью с хорошим чувством юмора. Стоимость услуг местного спасителя оценивается в 1000 руб, но при этом он может быть рядом с клиентом 3 часа.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:40