В Ростове-на-Дону появилась услуга для одиноких лиц “собутыльник на час”

Мужчина отметил, что иногда люди нуждаются в присутствии собеседника, способного поддержать их в сложное время и понять проблему. Потому он решил помочь, таким образом, заказчикам, считая себя опытным экспертом в данном вопросе, а также может вместе с ними выпить спиртное.Также человек отметил, что имеет устойчивость к напиткам и отличается доброжелательностью с хорошим чувством юмора. Стоимость услуг местного спасителя оценивается в 1000 руб, но при этом он может быть рядом с клиентом 3 часа.