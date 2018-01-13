АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечный праздник дворянства: Российские балы отражали все грани общественной и культурной жизни людей
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Ясновидящая Камила Филатова рассказала, что через два года Ксения Бородина родит сына
Ясновидящая Камила Филатова, известная по участию в телешоу "Битва экстрасенсов", пообщалась с журналистами, которым рассказала о будущем популярной телеведущей Ксении Бородиной.

Конкретно колдунья уделила внимание семейной ситуации Бородиной, её отношениям с супругом Курбаном Омаровым.

Ясновидящая Камила Филатова рассказала, что через два года Ксения Бородина родит сына

Филатова рассказала, что Бородина и Омаров смогли создать идеальную семью, и в этом большая заслуга именно Ксении, которая умело пользуется своей мудростью для поддержания благоприятной атмосферы в доме. Звезда телешоу "Дом-2" чувствует, где нужно проявить инициативу, а где - покорно промолчать.

Кроме того, Камила добавила, что в этой семье главным является Омаров, тем не менее он любит Ксению сильнее. Этот брак был предначертан судьбой, поэтому не так важно, сколько Курбан и Ксения будут расходиться, всё равно они через некоторое время снова воссоединятся.

Ясновидящая рассказала ещё, что через два года Бородина родит от Омарова сына. Как известно, у пары уже есть совместный ребёнок - дочь Теона, родившаяся в декабре 2015 года. Также Ксения воспитывает 8-летнюю дочь Марусю, а Курбан - сына Омара.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:01
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Заряженный" Volkswagen Passat GT в России
Nokia 8 разочаровывает экспертов
Илья Яббаров сообщил, что хочет уйти в монастырь
На свадьбу Сергея Зверева-младшего второй раз не
Арай Чобанян поразил Сеть желанием участвовать в
Показаны первые изображения смартфонов iPhone 9 и
Просмотреть все новости