Ясновидящая Камила Филатова рассказала, что через два года Ксения Бородина родит сына

Конкретно колдунья уделила внимание семейной ситуации Бородиной, её отношениям с супругом Курбаном Омаровым.Филатова рассказала, что Бородина и Омаров смогли создать идеальную семью, и в этом большая заслуга именно Ксении, которая умело пользуется своей мудростью для поддержания благоприятной атмосферы в доме. Звезда телешоу "Дом-2" чувствует, где нужно проявить инициативу, а где - покорно промолчать.Кроме того, Камила добавила, что в этой семье главным является Омаров, тем не менее он любит Ксению сильнее. Этот брак был предначертан судьбой, поэтому не так важно, сколько Курбан и Ксения будут расходиться, всё равно они через некоторое время снова воссоединятся.Ясновидящая рассказала ещё, что через два года Бородина родит от Омарова сына. Как известно, у пары уже есть совместный ребёнок - дочь Теона, родившаяся в декабре 2015 года. Также Ксения воспитывает 8-летнюю дочь Марусю, а Курбан - сына Омара.