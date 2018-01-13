Флагманский внедорожник Peugeot 5008 привезут в Россию весной этого года

Автомобиль Peugeot 5008 создавался на модульной платформе EMP2, в результате чего жёсткость кузова увеличилась на 20 процентов, а общий вес кроссовера снизился на 100 кг. Предполагается, что самая доступная модификация Peugeot 5008 в России будет стоить не меньше двух миллионов рублей.По предварительным данным, автомобиль будет оснащён турбомотором объёмом 1,6 литра производительностью 150 лошадиных сил или турбированным двигателем, выдающим 204 «лошади». Работают силовые агрегаты на пару с 6-ступенчатым «автоматом», при этом привод только передний.В оснащение Peugeot 5008 входит климат-контроль, система стабилизации, цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс, система видеообзора, адаптивный круиз-контроль и ряд других функций.