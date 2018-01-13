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Японцы определили возможности искусственного интеллекта читать мысли
Японскими исследователями лаборатории ATR разработана новая возможность искусственного интеллекта, заключенная в чтении мыслей и отображения объекта, зафиксированного в поле зрения человека. Ученые определили данному подходу название, как «глубокое воспроизведение изображений».

Специалисты провели более 10 недель, собирая данные для проведения эксперимента. Участники рассматривали показанные им различные изображения, одновременно записывались импульсы, активируемые мозгом. По ходу эксперимента, исследователями велось слежение за деятельностью мозга человека во время наблюдения им за изображением, а другие условия испытаний требовали от людей отвлечься и ответить на вопрос, вспомнить уже увиденное.
Японцы определили возможности искусственного интеллекта читать мысли


Данные снимков мозга участников исследований, послужили основой для глубокого обучения сетевого интеллекта. Результаты подтвердили возможности алгоритма обучению визуализации мыслей человека. Взяв за основу мозговые импульсы, искусственным интеллектом генерируется изображение и оптимизируется воспроизведение схожего образа.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:20
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