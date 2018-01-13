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Парень из Благовещенска сделал на руке татуировку с портретом Ольги Бузовой
Житель Благовещенска настолько любит популярную телеведущую и певицу Ольгу Бузову, что сделал на руке татуировку с её портретом.

Молодой человек рассказал, что идею украсить своё тело изображением любимой знаменитости он ещё только держал в голове, но потом повстречал своего товарища, который как раз является отличным тату-мастером. Вот тут и началась реализация задуманного.

Парень из Благовещенска сделал на руке татуировку с портретом Ольги Бузовой

Парень заявил, что ничего не видит плохого в своём поступке, ведь Ольга ему очень нравится своим упорным характером, целеустремлённостью и упёртостью. Он считает, что с этого человека можно брать пример.

А этого самого тату-мастера, что осчастливил друга, зовут Павел Струговцов. Он на своём YouTube-канале опубликовал видео, на котором запечатлён процесс создания рисунка на теле. Каждый желающий интернет-пользователь может посмотреть данный ролик.

Не так давно в СМИ появилась информация о другом фанате Бузовой, который на ноге набил татуировку с портретом Бузовой, представленной в образе футболиста московского "Спартака". Об этом даже сама телеведущая сообщала в своём Instagram.

dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:39
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