Парень из Благовещенска сделал на руке татуировку с портретом Ольги Бузовой

Молодой человек рассказал, что идею украсить своё тело изображением любимой знаменитости он ещё только держал в голове, но потом повстречал своего товарища, который как раз является отличным тату-мастером. Вот тут и началась реализация задуманного.Парень заявил, что ничего не видит плохого в своём поступке, ведь Ольга ему очень нравится своим упорным характером, целеустремлённостью и упёртостью. Он считает, что с этого человека можно брать пример.А этого самого тату-мастера, что осчастливил друга, зовут Павел Струговцов. Он на своём YouTube-канале опубликовал видео, на котором запечатлён процесс создания рисунка на теле. Каждый желающий интернет-пользователь может посмотреть данный ролик.Не так давно в СМИ появилась информация о другом фанате Бузовой, который на ноге набил татуировку с портретом Бузовой, представленной в образе футболиста московского "Спартака". Об этом даже сама телеведущая сообщала в своём Instagram.