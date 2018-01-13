Сеть удивили слухи об изгнании Александры Черно из "Дома-2" за вымогательство
В Сети появились слухи, согласно которым скандальная участница "Дома-2" Александра Черно была изгнана за ворота, но не успели хейтеры как следует порадоваться, потому что вскоре стало ясно, что эти слухи ничего общего с реальностью не имеют.
В СМИ стали писать о плохом поведении Александры: девушка выпрашивала у своих подписчиков деньги, чтобы раздать долги как можно быстрее. Такие участники организаторам, конечно же, не нужны, поскольку они делают репутацию реалити-шоу плохой, и поэтому импульсивная брюнетка отправилась домой.
На самом же деле Черно по-прежнему остаётся на телестройке, а слухи о её изгнании являются чьей-то шуткой. Кроме того, бывшая возлюбленная Иосифа Оганесяна стала чувствовать себя намного увереннее, чем прежде, и это не удивляет, ведь рейтинги участницы сильно поднялись, в связи с чем у неё нет поводов, чтобы не радоваться.
Многие зрители уже предположили, что Михаил Вырской, заявивший, что не желает строить отношения с Черно, в данный момент сильно расстроен, так как Александра покинула проект только по слухам, ведь она ходит за ним по пятам и старается сделать всё, чтобы стать его возлюбленной.
В СМИ стали писать о плохом поведении Александры: девушка выпрашивала у своих подписчиков деньги, чтобы раздать долги как можно быстрее. Такие участники организаторам, конечно же, не нужны, поскольку они делают репутацию реалити-шоу плохой, и поэтому импульсивная брюнетка отправилась домой.
На самом же деле Черно по-прежнему остаётся на телестройке, а слухи о её изгнании являются чьей-то шуткой. Кроме того, бывшая возлюбленная Иосифа Оганесяна стала чувствовать себя намного увереннее, чем прежде, и это не удивляет, ведь рейтинги участницы сильно поднялись, в связи с чем у неё нет поводов, чтобы не радоваться.
Многие зрители уже предположили, что Михаил Вырской, заявивший, что не желает строить отношения с Черно, в данный момент сильно расстроен, так как Александра покинула проект только по слухам, ведь она ходит за ним по пятам и старается сделать всё, чтобы стать его возлюбленной.