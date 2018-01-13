Курбан Омаров активно поддерживает идею дистанционного обучения

Мужчина категорически несогласен с мнением хейтеров, которые просто не знают реального положения дел. Накануне в своём микроблоге Курбан рассказал о том, чем занимается, когда сидит дома.Омаров отметил, что безумно рад тому, что правительство заговорило о дистанционном обучении на высшем уровне, ведь это действительно очень удобная форма получения знаний и освоение какой-либо профессии. Именно так он и сам делает. По его мнению, на сегодняшний день вовсе не обязательно сидеть в аудитории, чтобы обучаться, ведь технологии сделали большой шаг вперёд, чем нельзя не пользоваться.Омаров, как и его супруга, звезда телешоу "Дом-2" Ксения Бородина, уверяет, что в финансовом вопросе у него всё в полном порядке, и для этого ему не нужно пропадать сутками где-то. Но хейтеры не верят: они считают, что у Курбана вообще никакой работы нет, кроме страницы в Instagram и YouTube-канала.