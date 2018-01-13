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В Сети появился первый тизер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Представители телевизионной компании HBO выложили в Сеть первый тизер фильма под названием «451 градус по Фаренгейту», который является экранизацией известного одноименного романа Рэя Брэдбери.

В Сети появился первый тизер фильма «451 градус по Фаренгейту»


Роль главного персонажа сыграет актер Майкл Б. Джордан, который известен по таким работам как «Крид: наследие Роки» и «Фантастическая четверка». Вторая главная роль досталась Майклу Шеннону. Женские роли раздали актрисам Софии Бутелли и Лори Хэрриер. Напомним, что первая сыграла в фильме «Мумия», а вторая – в картине «Человек-паук: Возвращение домой».



Весь сюжет создан на основе одноименного романа писателя Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Таким образом, фильм расскажет о выдуманном тоталитарном мире, где людям запрещается читать и хранить рукописи. Все найденные книги сжигает специальная служба, в которой будет работать и главный герой ленты. Однажды его мировоззрение изменится после встречи с одной загадочной девушкой. Эта встреча изменит всю жизнь мужчины.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:50
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