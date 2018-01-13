В Сети появился первый тизер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Представители телевизионной компании HBO выложили в Сеть первый тизер фильма под названием «451 градус по Фаренгейту», который является экранизацией известного одноименного романа Рэя Брэдбери.
Роль главного персонажа сыграет актер Майкл Б. Джордан, который известен по таким работам как «Крид: наследие Роки» и «Фантастическая четверка». Вторая главная роль досталась Майклу Шеннону. Женские роли раздали актрисам Софии Бутелли и Лори Хэрриер. Напомним, что первая сыграла в фильме «Мумия», а вторая – в картине «Человек-паук: Возвращение домой».
Весь сюжет создан на основе одноименного романа писателя Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Таким образом, фильм расскажет о выдуманном тоталитарном мире, где людям запрещается читать и хранить рукописи. Все найденные книги сжигает специальная служба, в которой будет работать и главный герой ленты. Однажды его мировоззрение изменится после встречи с одной загадочной девушкой. Эта встреча изменит всю жизнь мужчины.
Роль главного персонажа сыграет актер Майкл Б. Джордан, который известен по таким работам как «Крид: наследие Роки» и «Фантастическая четверка». Вторая главная роль досталась Майклу Шеннону. Женские роли раздали актрисам Софии Бутелли и Лори Хэрриер. Напомним, что первая сыграла в фильме «Мумия», а вторая – в картине «Человек-паук: Возвращение домой».
Весь сюжет создан на основе одноименного романа писателя Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Таким образом, фильм расскажет о выдуманном тоталитарном мире, где людям запрещается читать и хранить рукописи. Все найденные книги сжигает специальная служба, в которой будет работать и главный герой ленты. Однажды его мировоззрение изменится после встречи с одной загадочной девушкой. Эта встреча изменит всю жизнь мужчины.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:50