Эксперт: Мощность любого старого компьютера можно повысить в 4 раза
Эксперт под псевдонимом WYTIWX считает, что существует возможность повышения производительности старого компьютера как минимум в 4 раза. Проделав определенные манипуляции со стареньким Intel Celeron образца 2002 года, специалист значительно повысил его возможности.
Инженер-энтузиаст, используя простенькую матплату Asus, увеличил частоту процессорной установки до 4,5 ГГц, хотя заявленная мощность не превышает 1,2 ГГц. Секрет успеха всего проекта заключался в том, что к процессору подключили систему охлаждения, запитанную на жидком азоте. Данный фактор позволил плате не сгореть за несколько секунд столь продуктивной работы.
Современные процессоры невозможно разогнать, увеличив производительность хотя бы в 2 раза. Однако старенький процессор на частоте в 4,2 ГГц проработал длительный период времени, показав стабильность результата. Инженер намерен провести опыты и на других платах старого образца.
Инженер-энтузиаст, используя простенькую матплату Asus, увеличил частоту процессорной установки до 4,5 ГГц, хотя заявленная мощность не превышает 1,2 ГГц. Секрет успеха всего проекта заключался в том, что к процессору подключили систему охлаждения, запитанную на жидком азоте. Данный фактор позволил плате не сгореть за несколько секунд столь продуктивной работы.
Современные процессоры невозможно разогнать, увеличив производительность хотя бы в 2 раза. Однако старенький процессор на частоте в 4,2 ГГц проработал длительный период времени, показав стабильность результата. Инженер намерен провести опыты и на других платах старого образца.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 17:40