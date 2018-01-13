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Против Насри возобновили дело касательно употребления допинга
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций снова продолжили заниматься делом футболиста Самира Насри, которого подозревают в употреблении допинга. Ранее спортсмен запрашивал у сотрудников УЕФА разрешение на запрещенную терапию.

Против Насри возобновили дело касательно употребления допинга


Подобное заявление Насри подавал в ассоциацию в январе прошлого года. Так полузащитник «Антальяспора» хотел получить разрешение на применение запрещенной терапии в целях поддержания здоровья. Известно, что футболист прошел специальную витаминную терапию в городе Лос-Анджелес. Так как в американском центре делают инъекцию на 100 мл препарата, а WADA разрешает только 50 мл, то Насри отказали в получении разрешения на прохождение такого рода процедуры.

Вследствие отказа спортсмен решил обратиться за помощью в Спортивный арбитражный суд. На время рассмотрения заявки Насри в CAS, представители УЕФА заморозили процедуру расследования. В прошлом месяце футболисту отказали снова, и на сей раз в CAS.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:10
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