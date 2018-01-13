Против Насри возобновили дело касательно употребления допинга

Подобное заявление Насри подавал в ассоциацию в январе прошлого года. Так полузащитник «Антальяспора» хотел получить разрешение на применение запрещенной терапии в целях поддержания здоровья. Известно, что футболист прошел специальную витаминную терапию в городе Лос-Анджелес. Так как в американском центре делают инъекцию на 100 мл препарата, а WADA разрешает только 50 мл, то Насри отказали в получении разрешения на прохождение такого рода процедуры.Вследствие отказа спортсмен решил обратиться за помощью в Спортивный арбитражный суд. На время рассмотрения заявки Насри в CAS, представители УЕФА заморозили процедуру расследования. В прошлом месяце футболисту отказали снова, и на сей раз в CAS.