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Британского врача оштрафовали за выжигание своих инициалов на печени пациентов
Как сообщается издание Independent, представители Королевского суда Бирмингема заставили выплатить штраф британского врача, которого ранее поймали на том, что он выжег свои инициалы на печени пары пациентов. Таким образом, мужчина должен выплатить 10 тысяч фунтов стерлингов.

Британского врача оштрафовали за выжигание своих инициалов на печени пациентов


Напомним, что в деле фигурирует 53-летний специалист Симон Брэмхолл, которого поймали на этом в 2013 году. Сообщается, что выжженные инициалы были найдены на печени двух пациентов , а сделал их хирург с помощью аргонового лучевого коагулятора.

Судьей дела был назначен Пол Фаррер. Так сотрудник Королевского суда Бирмингема обвинил Брэмхолла в том, что он превысил свои должностные полномочия, а также пренебрег доверием пациентов. Известно также, что вследствие инцидента один из пострадавших получил психологическую травму.
Происшествия
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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