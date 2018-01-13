Британского врача оштрафовали за выжигание своих инициалов на печени пациентов

Напомним, что в деле фигурирует 53-летний специалист Симон Брэмхолл, которого поймали на этом в 2013 году. Сообщается, что выжженные инициалы были найдены на печени двух пациентов , а сделал их хирург с помощью аргонового лучевого коагулятора.Судьей дела был назначен Пол Фаррер. Так сотрудник Королевского суда Бирмингема обвинил Брэмхолла в том, что он превысил свои должностные полномочия, а также пренебрег доверием пациентов. Известно также, что вследствие инцидента один из пострадавших получил психологическую травму.