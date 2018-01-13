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Ольга Бузова призналась, что мечтает о дочери
Многие считают, что Ольга Бузова не любит детей, поэтому до сих пор и не родила. Но ведущая "Дома-2" заявила, что мечтает о дочери.

Пообщавшись с 2-летней дочерью популярной актрисы Анны Хилькевич, Бузова поняла, что определённо хочет тоже себе девочку.

Бузова встретилась с Хилькевич в самолёте во время путешествия в Таиланд. От Москвы до азиатского государства путь был неблизкий, но маленькая Арианна помогла весело провести это время.

Ольга Бузова призналась, что мечтает о дочери

Хилькевич потом рассказала, что её дочь стойко вытерпела тяжёлый перелёт, да ещё и не переставала развлекать Бузову. А сама Ольга призналась, что настолько в восторге от Арианны, что теперь ещё больше думает о детях, чем раньше.

Пару дней назад Ольга прибыла на остров Пхукет, где собирается хорошо отдохнуть, а заодно отпраздновать день рождения, который состоится 20 января. Стоит сказать, что за последний год это первый полноценный отпуск телеведущей и певицы, ведь раньше, если она и посещала другие страны, то это непременно было связано с её работой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:10
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