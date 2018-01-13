Поклонники восхищены идеальными отношениями в семье Дениса Клявера
Музыкант много времени уделяет своем наследнику Даниэлю и супруге Ирине, несмотря на плотный рабочий график, а также решил порадовать поклонников новыми фото, сделанными во время отдыха в Таллине. Они были восхищены идеальными отношениями в семье Дениса Клявера и написали много позитивных комментариев.
Несмотря на холодную погоду, звездная пара вместе с наследником посмотрела многие достопримечательности и прекрасно провела время в старинном городе. Подписчики сразу отметили, что исполнитель не стесняется показывать искренние чувства к своей избраннице, после чего назвали его прекрасным человеком.
Пользователи сетей пожелали Денису Кляверу счастья и творческих успехов, а женщины отметили, что мечтают иметь такого супруга. Всем понравился сюжет, в котором семья держится за руки, сидя возле камина, после чего люди поблагодарили звезду за доставленное удовольствие и попросили радовать их новыми снимками.
Несмотря на холодную погоду, звездная пара вместе с наследником посмотрела многие достопримечательности и прекрасно провела время в старинном городе. Подписчики сразу отметили, что исполнитель не стесняется показывать искренние чувства к своей избраннице, после чего назвали его прекрасным человеком.
Пользователи сетей пожелали Денису Кляверу счастья и творческих успехов, а женщины отметили, что мечтают иметь такого супруга. Всем понравился сюжет, в котором семья держится за руки, сидя возле камина, после чего люди поблагодарили звезду за доставленное удовольствие и попросили радовать их новыми снимками.