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Ирина Дубцова после критики своей фигуры резко ответила недоброжелателям
Певица во время отдыха на Самуи часто публиковала в Instagram снимки, позируя перед камерой в купальниках, но недоброжелатели подвергли критике ее фигуру и заподозрили в использовании фотошопа. Ирина Дубцова после таких сообщений показала в ролике свою фигуру в разных ракурсах, а также резко ответила своим критикам.

Некоторые лица не осознали, что камера может исказить внешний вид человека, после чего написала о полноте исполнительницы, а также заметили, что ее пупок находится слишком высоко. Ирина Дубцова показала в новом сюжете свое стройное тело и накаченный пресс, после чего отправила завистников на работу, посоветовав им изменить область мозга, отвечающую за злобу.

Ирина Дубцова после критики своей фигуры резко ответила недоброжелателям


Также звезда подчеркнула, что не является моделью, а подписчики сразу начали писать позитивные сообщения. Они успокоили артистку, отметив, что у нее великолепный внешний вид и формы тела, так что можно только гордиться такой красотой, привлекающей внимание мужчин. Многие пользователи сетей просят кумира не сидеть на диетах и радовать их новыми сюжетами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:11
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