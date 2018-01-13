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Елена Хромина призналась, что ей неприятно даже смотреть в сторону Ольги Бузовой
Елена Хромина пришла на телепроект "Дом-2" для того, чтобы построить любовь с Романом Гриценко, но в этом ей мешает ведущая проекта Ольга Бузова.

Когда новая участница появилась в периметре, 22-летний Роман увлёкся ей. Вмешалась Бузова, за которой Гриценко ухаживал на протяжении трёх месяцев. Ведущая была крайне недовольна поступком парня, поэтому заявила ему, чтобы он никогда не говорил о том, что она ему вообще когда-то нравилась.

Елена Хромина призналась, что ей неприятно даже смотреть в сторону Ольги Бузовой

Гриценко понял, что у него был реальный шанс быть с Бузовой, но из-за своей неуверенности всё испортил. Тем не менее парень решил до конца бороться за своё счастье.

Хромина же смирилась с тем, что сражаться за Гриценко с самой Бузовой ей не по силам, поэтому отступила, присматриваясь к другим парням. Как-то в разговоре с другой участницей проекта Елена призналась, что до сих пор любит Романа, а в сторону Бузовой даже не хочет смотреть из-за неприязни к ней.

Причем поначалу Хромина относилась к Бузовой как к матери, но потом быстро поняла, что ведущая для неё является непримиримой соперницей. Кристина Раввинская порекомендовала Хроминой серьёзно поговорить с Бузовой на эту тему, но девушка этого делать не желает.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:18
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