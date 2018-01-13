Елена Хромина призналась, что ей неприятно даже смотреть в сторону Ольги Бузовой

Когда новая участница появилась в периметре, 22-летний Роман увлёкся ей. Вмешалась Бузова, за которой Гриценко ухаживал на протяжении трёх месяцев. Ведущая была крайне недовольна поступком парня, поэтому заявила ему, чтобы он никогда не говорил о том, что она ему вообще когда-то нравилась.Гриценко понял, что у него был реальный шанс быть с Бузовой, но из-за своей неуверенности всё испортил. Тем не менее парень решил до конца бороться за своё счастье.Хромина же смирилась с тем, что сражаться за Гриценко с самой Бузовой ей не по силам, поэтому отступила, присматриваясь к другим парням. Как-то в разговоре с другой участницей проекта Елена призналась, что до сих пор любит Романа, а в сторону Бузовой даже не хочет смотреть из-за неприязни к ней.Причем поначалу Хромина относилась к Бузовой как к матери, но потом быстро поняла, что ведущая для неё является непримиримой соперницей. Кристина Раввинская порекомендовала Хроминой серьёзно поговорить с Бузовой на эту тему, но девушка этого делать не желает.