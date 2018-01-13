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Поклонники раскритиковали Леди Гагу за ужасный наряд и обвисшую грудь
Папарацци заметили певицы в Барселоне, когда она находилась в аэропорту, после чего опубликовали снимки в сетях. Поклонники были шокированы внешним видом Леди Гаги и раскритиковали ее за ужасный наряд и обвисшую грудь.

Звезда надела брючный костюм розового цвета на голое тело, застегнув пиджак на одну пуговицу, после чего дополнила образ солнечными очками. Пользователи сетей сразу заметили, что они перекосились на лице Леди Гаги, а также сама она выглядит усталой женщиной в возрасте. Но подписчиков звезды возмутила обнаженная грудь, выставленная напоказ. Они посоветовали исполнительнице спрятать эту часть тела, потому что она вообще не имеет формы.

Поклонники раскритиковали Леди Гагу за ужасный наряд и обвисшую грудь


Некоторые лица шутливо заметили, как торопилась знаменитость, забывшая надеть блузку, после чего назвали ее красавицей без комплексов. Несмотря на критику недоброжелателей, число поклонников артистки увеличивается, а зрители спешат побывать на концертах и насладиться новыми хитами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:35
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