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Евгений Папунаишвили наслаждается каждой минутой своего отцовства
Танцор впервые стал отцом и решил порадовать поклонников снимком со своей наследницей Софией, опубликованным в Instagram. Также Евгений Папунаишвили признался, что наслаждается каждой минутой своего нового статуса в жизни.

Знаменитость счастлив, что малышка смогла встретить новогодние праздники вместе с близкими людьми, а у него в это время образовался небольшой рабочий перерыв. Евгений Папунаишвили радовался, что может провести время вместе со своими дорогими девушками, которых он сильно любит. Подписчики были тронуты словами своего кумира и тоже написали много позитивных комментариев в его адрес.

Евгений Папунаишвили наслаждается каждой минутой своего отцовства


Они отметили, что девочка и супруга находятся в надежных мужских руках звезды, так что могут ничего не бояться в жизни. Многие фанаты назвали рождение ребенка самым светлым моментом в жизни каждого человека, после чего пожелали артисту света и тепла в его доме, поблагодарив за чудесный сюжет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:49
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