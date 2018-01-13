Евгений Папунаишвили наслаждается каждой минутой своего отцовства

Знаменитость счастлив, что малышка смогла встретить новогодние праздники вместе с близкими людьми, а у него в это время образовался небольшой рабочий перерыв. Евгений Папунаишвили радовался, что может провести время вместе со своими дорогими девушками, которых он сильно любит. Подписчики были тронуты словами своего кумира и тоже написали много позитивных комментариев в его адрес.Они отметили, что девочка и супруга находятся в надежных мужских руках звезды, так что могут ничего не бояться в жизни. Многие фанаты назвали рождение ребенка самым светлым моментом в жизни каждого человека, после чего пожелали артисту света и тепла в его доме, поблагодарив за чудесный сюжет.