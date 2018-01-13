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Екатерина Варнава восхищена красотой Сергея Лазарева
Сергей Лазарев блестяще исполнил роль главного героя в “Женитьбе Фигаро”, после чего показал поклонникам свое фото в Instagram. Это вызвало сильные эмоции у поклонников, а Екатерина Варнава призналась, что восхищается красотой певца и испытывает к нему симпатию.

Сценический костюм и грим придали исполнителю солидность и брутальность образа, после чего подписчики начали сравнивать его с различными звездами и отметили, что такие внешние данные подойдут для любых ролей. Актриса тоже присоединилась к комплиментам людей, назвав Сергея Лазарева красивым мужиком.

Екатерина Варнава восхищена красотой Сергея Лазарева


Фанаты сразу обратили внимание на столь откровенные слова Екатерины Варнавы и предположили, что она решила пофлиртовать со своим коллегой. Некоторые лица сразу упомянули об ее отношениях с избранником и попросили быть немного скромнее в проявлении чувств. Сама звезда любит провоцировать пользователей сетей провокационными сюжетами и может сказать лестные слова чужим мужчинам.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:02
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