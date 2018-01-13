Центробанк: Долги россиян по ипотеке достигли рекордных 5 трлн рублей

Представители Центробанка сообщили, что объем выданных финансовых заимствований вырос на 13% только за последнюю декаду прошедшего года. Россияне за эти месяцы получили около 1,6 трлн рублей. Из них за жилье получено 122 тысячb сделок (233 млрд рублей). При этом сумма заимствований в среднем снизилась на 10%.В три раза сократилось количество сделок в валюте (с 29 до 10), что свидетельствует о сокращении поступлений иностранной денежной массы на российский финансовый рынок и более частом включении печатного станка, считают экономисты. Почти на 2% сократилась задолженность ("плохие кредиты") до 1,1 трлн рублей.